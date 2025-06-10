Coca Cola’ya Rekabet Soruşturması Açıldı

REKABET KURULU COCA COLA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rekabet Kurulu, gazlı ve gazsız alkolsüz içecek alanında rakiplerine yönelik satışları engellemeye ve dışlamaya ilişkin iddialar üzerine Coca Cola hakkında bir soruşturma açtı. Bu durum, şirketin rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ön araştırmanın ardından gündeme geldi.

ÖN ARAŞTIRMA BULGULARI

Yapılan ön araştırmada, Coca Cola’nın, kendisinden ürün alan satış noktalarında rakiplerinin satışlarını zorlaştırmaya yönelik bazı faaliyetlerde bulunduğuna dair şüphelerin olduğu ifade edildi. Ayrıca, Coca Cola’nın gazlı ve gazsız alkolsüz içecek sektöründeki diğer rakiplerini dışlama amacı taşıyan çabaları olabileceği kaydedildi. Bunun yanı sıra, Coca-Cola’nın 2021 yılında Rekabet Kurulu’na sunduğu taahhütlere ne ölçüde uyduğu da soruşturma sonucunda netleşecek.

COCA COLA’NIN PAZARDAKİ YERİ

Coca-Cola, Türkiye pazarında Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Predator, Powerade ve Damla gibi birçok marka ile faaliyet gösteriyor. Bu markalar, şirketin geniş ürün yelpazesinin bir parçasını oluşturuyor ve pazar içindeki rekabet ortamını etkileyebiliyor.