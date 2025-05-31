Coco Gauff Ve Djokovic Tura Yükseldi

FRANSA AÇIK’TA GÖZDAĞI VEREN MÜSABAKALAR

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık’ta (Roland Garros) tek kadınlarda Coco Gauff ve tek erkeklerde Novak Djokovic 4. tura yükseldi. Paris’te düzenlenen turnuvanın 7. gün akşam seansında üçüncü tur maçları gerçekleşti.

DJOKOVIC BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı olan Novak Djokovic, Avusturyalı rakibi Filip Misolic’i setlerde 6-3, 6-4 ve 6-2’lik sonuçlarla yenerek bir üst tura çıktı. Ayrıca, Arthur Fils sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildiği için rakibi Andrey Rublev dördüncü tura yükselirken Alexander Zverev, Jack Draper, Alexander Bublik ve Cameron Norrie rakiplerini yenerek tur atladı.

GAUFF VE DİĞER KADIN TENİSCİLER TURU GEÇTİ

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Coco Gauff, Çek raket Marie Bouzkova’yı 6-1 ve 7-6’lık setlerle 2-0 yenerek 4. tura yükseldi. Bunun yanı sıra, Lois Boisson, Ekaterina Alexandrova, Hailey Baptiste ve Madison Keys gibi isimler de turnuvada bir üst tura çıkan diğer tenisçiler oldu.