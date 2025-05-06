Çocuğu Anne Kurtardı, Durumu Kritik

Olayın Detayları

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan bir sulama kanalına düşen 6 yaşındaki bir çocuk, annesi tarafından kurtarıldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun durumu kritik olarak değerlendiriliyor. Olay, Nizip ilçesinin Günaltı Mahallesi’nde gerçekleşti.

Anne Kahramanlığı

İddialara göre, 6 yaşındaki A.O.D., evlerinin yakınındaki sulama kanalına düştü. Çocuğunun kanala düştüğünü gören anne Mine D., derhal suya atladı ve oğlunu kanaldan kurtardı. Bilinci kapalı bir şekilde sudan çıkarılan çocuk, annesiyle birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Durum Raporu

Küçük çocuğun durumu kritik olduğu için Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Annenin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak araştırmalar başlatıldı.