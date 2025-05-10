Çocuğu İçin İzin Talebi Karşılandı

Veli İzni Talebi Yasal Destek Buldu

Epilepsi ve zihinsel yetersizliği bulunan çocuğunu özel eğitim okuluna götürüp getirmek için çalışan kamu kurumundan izin isteyen veli, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) tavsiye kararıyla destek aldı. KDK’ya başvuran veli, çocuğunun özel eğitim kurumunda destek eğitimi aldığını ve bakımına muhtaç olduğunu belirtti. Bu nedenle çocuğunu okula götürmek ve destek eğitimine katılım sağlaması için kamu kurumundan eğitim izni verilmesi ve çalışma günlerinde günlük 1 saat bakım izni talep ettiğini, ancak başvurusunun reddedildiğini aktardı.

KDK’den Tavsiye Kararı

Talebi inceleyen KDK, veliye çocuğunun özel eğitim kurumundaki destek eğitimi ve bakımı için izin taleplerinde kolaylık sağlanması yönünde Selçuklu Kaymakamlığı’na tavsiye kararı yolladı. KDK’nın kararında, engelli aile ferdinin günlük bakımına yönelik izinlerin verilmesinde idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu vurgulandı. Ayrıca, engelli bireylerin rehabilitasyon ve eğitim haklarının sağlanması sürecinde bakım verenlerin aktif katılımının sağlanması gerektiği belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarının bu konuda talimatlandırıldığı ifade edildi.

Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi

KDK, Anayasa ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde ‘Çocuğun yüksek yararı ilkesi’ doğrultusunda değerlendirme yaparak, başvuranın dezavantajının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti. Çocuğun özel ilgi ve yardım gereksinimi, eğitim hakkı ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile bakım verenlerin desteklenmesi gereklilikleri göz önünde bulundurularak, izinlerin kullanılmasında kolaylık sağlanmasının hukuken ve hakkaniyet ilkeleri açısından uygun olacağı kararlaştırıldı. KDK’nın tavsiye kararı sonrasında Selçuklu Kaymakamlığı, başvuranın dilekçesinin inceleneceğini ve talep edilen saatler arasında mazeret izni kullanabileceğini bildirdi.