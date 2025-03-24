Çocuğu Olana 5 Yıl Destek Müjdesi

TBMM’NİN BU HAFTALIK GÜNDEMİ

Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde torba yasa üzerinde durulacak. İlgili düzenlemeler sayesinde pek çok yenilik hayata geçiriliyor. Daha önceki hafta 3 gün boyunca toplanan genel kurul, bazı konuların görüşülmemesi nedeniyle bu hafta önemli konuları masaya yatıracak.

DESTEK ÖDEMELERİ VE DOĞUM YARDIMI

Torba yasa ile birlikte çocuğu olan ailelere yönelik destek ödemeleri devreye girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı müjde doğrultusunda; ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı sağlanacakken, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü çocuk için ise ayda 5 bin lira ek ödeme yapılacak. Böylelikle, 5 yıl süreyle 3 çocuğa sahip olan ailelere toplamda 6500 lira maaş imkanı sunulacak.

5 YIL SÜREYİ KAPSAYAN DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesiyle birlikte, 1 Ocak 2025’ten itibaren doğan birinci çocuk için 5 bin lira tek seferlik ödemeye başlanacak. Ancak, bu tarihten önce doğan çocuklar için herhangi bir yardım sağlanmayacak. Yeni düzenleme sadece 1 Ocak 2025’te ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak.

4 ÇOCUKLU ANNELERE YÜKSEK ÖDEME

Bu sistemle, uygulamanın hayata geçirileceği 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, 3 çocuk sahibi olan bir anne için aylık 6 bin 500 lira, 4 çocuklu bir anne içinse aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak. Belirtilen doğum yardımları, çocuklar 5 yaşına gelene kadar sürdürülecek.