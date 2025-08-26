Çocuğun Ailesi, Yorumlara Tepki Gösterdi

Çocuklarına Çarpan Araç Olayında Aile Tepkili

Çanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir otomobilin çarptığı çocuğun anne ve babası, sosyal medyada yayımlanan görüntülere dair yapılan yorumlara karşı duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Seydo Atilla Mahallesi’nde önceki gün meydana geldi. Ara sokakta bekleyen 3 yaşındaki B.A.İ.’nin yanına giden anne ve babası, çocuğu motosiklete bindirmeye çalıştı. Ancak motosiklete binmek istemeyen çocuk, anne ve babasından kaçarak caddeye doğru koşmaya başladı. Motosikletten inen ebeveynleri de çocuğun peşinden koştu.

Çocuğun Tedavi Süreci

Çocuğun, trafiğin yoğun olduğu Viranşehir Caddesi’ne çıkmasıyla beraber, Mustafa İ. tarafından kullanılan 63 F 4433 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yaklaşık 10 metre savruldu. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Ceylanpınar Devlet Hastanesinde ilk müdahalenin ardından, çocuk Şanlıurfa merkeze sevk edilerek tedavi edildi. Tedavi sürecinin ardından taburcu edilen çocuk, ailele birlikte evine döndü.

Sosyal Medya Yorumlarına Tepki

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından, anne Kübra Nur İlhan kendileri aleyhine yapılan yorumlara tepki gösterdi. İlhan, “Oğlumun ne kadar hareketli bir çocuk olduğunu bir ben bir de eşim biliyor. O gün çocuğun üzerine gitmedik, o bize geldi. Biz onu güzellikle çağıralım diye durduk, ancak insanlar bunu sanki biz boş durup oğlumuzu bilerek ölüme sürüklemişiz gibi yansıtıyor. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Herkesten saygı bekliyoruz. Oğlumuz şu anda bizim yanımızda, çok şükür kalıcı bir sıkıntısı yok, ufak sıyrıkları var, geçecek.” dedi.

Baba Yorumları

Baba Mehmet İlhan, olay sonrası yaşadıkları durumu anlatarak, “Başımıza talihsiz bir olay geldi. Çok şükür oğlumuz iyidir. Taburcu oldu ve evimize geldik. Sosyal medyadaki yorumlar canımızı sıktı. Allah bu tür bir durumu düşmanımın başına dahi vermesin. Kimse evladının kaza geçirmesini istemez. Sağlık ekiplerimiz, emniyet mensuplarımız olayla ilgilendiler, Allah hepsinden razı olsun.” şeklinde konuştu.