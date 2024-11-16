Çocuğun Babası İlk Kez Konuştu

HİV POZİTİF TESİSİ VE AİLE DURUMU

İzmir’de 13 yaşındaki A.E.K’nin HIV pozitif olduğu belirlendi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden 8’inci sınıf öğrencisi hakkında, istismar iddiaları gündeme gelirken, babası ilk kez açıklama yaptı. A.E.K’nin annesi ve küçük kardeşi HIV negatif, babası ise HIV pozitif olarak tespit edildi. İzmir Adli Tıp Kurumu, çocuğa HIV pozitif teşhisi konulduktan sonra rutin uygulama olarak muayene gerçekleştirdi. Yapılan muayenede çocukta cinsel istismar bulgusu bulunmadığı bilgisi rapora işlendi.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI VE RAPORLAR

Cinsel istismar şüphesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, adli sosyal pediatri ve çocuk psikiyatristi, baba ve oğul ile görüşme yaptı. Yapılan değerlendirmelerde, “Baba ve çocukla yapılan görüşmelerde istismar ayrıntılı olarak sorgulandı, tariflenemedi” yorumunu yaptı. Bu süreçte 13 yaşındaki A.E.K, hayatını kaybetti.

BABANIN GÖRÜŞLERİ VE VİRÜS BULAŞMA YOLLARI

Şubat ayında kan bağışı sırasında HIV pozitif olduğunu öğrenen baba, ifadesinde, “Ev içinde tüm önlemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum” dedi. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, HIV virüsünün 3 şekilde bulaşabileceğini açıkladı. Anneden bebeğe gebelik sırasında, cinsel temas yoluyla ve kan ya da kan ürünü ile geçiş yolları bulunduğunu belirtti. Ceyhan, çocuğa daha önce yapılan ameliyat testinin negatif çıktığını ama daha duyarlı yeniden bir test yapılması gerektiğini vurguladı. Virüsün, babanın kanının çocuğun vücudundaki bir yaradan geçmesi sonucunda bulaşmış olabileceğine dikkat çekti.