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Çocuğun Elindeki Torpil Patladı, Ağır Yaralandı. Görüntüler Ortaya Çıktı. TEKİRDAĞ’Da Yaşandı

TEKİRDAĞ’DA TORPİL PATLAMASI: 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 13 yaşındaki bir çocuk elindeki torpilin patlaması sonucu ağır yaralandı. Kemalettin Mahallesi’nde meydana gelen patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anına ait görüntülerde, K.S. isimli çocuğun elinde çok sayıda torpille sokakta yürüdüğü görülüyor. Bir anda elindeki torpilin patlamasıyla birlikte çocuk yere yığılıyor. Patlamanın şiddetiyle çevredeki vatandaşlar panik içinde kaçışmaya başlıyor.

ÇOCUĞUN KOLU PARÇALANDI, ACİL MÜDAHALE YAPILDI

Patlama sonucu K.S.’nin kolunun parçalandığı belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye sevk etti. Çocuğun tedavisi devam ediyor.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Torpillerin çocuğa nasıl ulaştığı ve patlamanın neden kaynaklandığı konusunda araştırmalar sürüyor. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşları uyarıyor.

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