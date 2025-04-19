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Çocuğun Sigara İçtiği Anlar Şok Etti

YASAK SİGARA İÇEN ÇOCUK GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki Emek Mahallesi’nde gerçekleşen bir sokak düğününde çekilen görüntüler ciddi bir infial yarattı. Düğün esnasında annesi kucaklayan küçük bir çocuğun sigara içtiği anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

TOPLUMSAL REAKSİYON VE YETKİLİLERİN HAREKETE GEÇMESİ BEKLENİYOR

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı. Çocuğun sağlığını hiçe sayarak gerçekleştiren bu olay, yetkililerin ne tür bir adım atacağı konusunda merak uyandırdı.

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