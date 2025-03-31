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Çocuğun Yuttuğu Para Yemek Borusuna Takıldı

OLAYIN NEDENİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuk, evde oynarken bulduğu 50 kuruşluk madeni parayı yutarak yemek borusuna takılmasına neden oldu. Olay, Mesudiye Mahallesi Sarmaşık Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Evinde oyun oynayan 5 yaşındaki Yusuf Z., halının üzerinde bulduğu 50 kuruşluk madeni parayı ağzına götürdü. Parayı yuttuktan sonra birden fenalaşan çocuk, ailesinin durumu fark etmesiyle birlikte hemen otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede doktorların yaptığı tetkiklerde, paranın yemek borusuna takıldığı belirlendi.

TEDAVİ İÇİN SEVK EDİLDİ

Yusuf’un boğazındaki madeni paranın çıkarılması için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkine karar verildi. Çocuğun tedavi süreci devam ediyor.

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