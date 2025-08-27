“Çocuk ‘Ağabey beni kurtar’ dedi.”

AHMET ASLAN’IN KAHRAKANI VE ÇOCUK KURTARMA ANLARI

Diyarbakır’da 9 yaşındaki bir çocuğu kaçırmaya çalışan kimliği belirsiz şahsa müdahale eden Ahmet Aslan (42), çocuk ve ailesi tarafından ziyaret edildi. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuk kurtaran Aslan’a teşekkür ederken elini öpmeye çalışıyor, Aslan da çocuğun bu hareketine gülümseyerek ve alnından öperek karşılık veriyor.

OLAYI ANLATAN AHMET ASLAN’IN SÖZLERİ

Olay anını aktaran Aslan, iş yerinin önünde telefonda sohbet ederken şüpheliyi fark ettiğini belirtip, “Yetişkin birinin çocuğu elini ağzına koyarak sıkıştırdığını gördüm. Çocuk ‘Ağabey beni kurtar’ deyince ben de kalktım. Çocuk koşmaya başladı. Şüpheliye ‘Sen kimsin?’ dedim. ‘Amcasıyım’ dedi. ‘Amcasıysan yeğenine neden böyle davranıyorsun?’ dedim. Çocuğun ‘Beni kurtar’ demesi beni şüphede bıraktı. Orada yalan söylediğini düşündüm ve müdahale etmeye başladım. Bu, benim vatandaşlık görevimdi. Kim olsa bunun aynısını yapardı. Bu müdahale sırasında aramızda bir itişme yaşandı,” dedi.

MÜDAHALE SIRASINDA YAŞANANLAR

Aslan, şüpheliye müdahale ederken parmaklarının kırıldığını ifade ederek, “Ona yumruk atmaya çalışırken parke standını tuttu ve bu yüzden parmaklarım kırıldı. Sonra oradan caddeye doğru gittik. Caddede bağırmaya başladım ve ‘Bu çocuk kaçırılıyor, herkes müdahale etsin’ diye haykırdım. Herkesin duyarlı olması için bunu yaptım ama ne yazık ki kimse müdahale etmedi. Şüphelinin üstünü başını yırttım ki emniyet güçleri ona rahat ulaşsın. Çocuğun hemen tişört alacak parası yoktu. Elde edilen bilgilerin ardından aileyle birlikte emniyete gittik ve aile şikayetçi oldu. Daha sonra hastaneye gittiğimde parmaklarımın kırıldığını öğrendim,” şeklinde konuştu.