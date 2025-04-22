Çocuk Bayramı’nı Gururla Kutluyoruz

DEĞERLİ DUYGULARLA KUTLAMA

Niğde Valisi Cahit Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı. Çelik, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gurur ve coşkuyla kutladıklarını dile getirdi. 23 Nisan’da Türk milletinin kendi kaderine sahip çıktığını vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı: “Bu anlamlı günün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesi, geleceğimizin temeli evlatlarımıza duyulan güvenin ve verilen önemin en güzel göstergesidir.”

GELECEĞİMİZİN TEMİNATI

Çelik, milletin bağımsızlık azmi ve kararlılığıyla temelleri atılan Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğe güçlü adımlarla yürümeye devam ettiğini belirtirken, bu süreçte en büyük güvencenin iyi eğitim almış, milli ve manevi değerlerine bağlı, öz güveni yüksek, donanımlı çocuklar olduğunu ifade etti. “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ilk meclisimizin değerli üyelerini, tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor, tüm çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.