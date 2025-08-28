Çocuk, Camide Düşüp Yaralandı.

OLAYIN KAYNAĞI

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, cami bahçesinde oyun oynayan bir çocuk, isteği üzerine duvara tırmanırken kaza geçirdi. Duvardan düşmesi sonucunda koluna saplanan korkuluk demiriyle yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay, Ataşehir’in Esatpaşa Mahallesi’nde yer alan Esatpaşa Merkez Camii bahçesinde, dün saat 15.20 civarında gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, Yağız Selim A., arkadaşlarıyla birlikte cami bahçesinde oyun oynarken, duvara tırmanmaya karar verdi. Duvar üzerindeki sivri korkuluk demirlerine tutunarak yukarı çıkmayı deneyen çocuk, aniden dengesini kaybetti. Bu yanlış hareket sonucu çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, çocuğu kurtarmak amacıyla hızla harekete geçti. Ekipler, kesici aletle çocuğun koluna saplanan demirin bağlantılarını keserek çıkartmayı başardı. Yaralı çocuğu sakinleştirmeye çalışan sağlık ekipleri, itfaiye ile işbirliği yaparak çocuğu kurtardı. Koluna saplanan demirle birlikte ambulansa taşınan Yağız, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.