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Çocuk cesedi sulama kanalında bulundu

ŞANLIURFA’DA KAYBOLAN ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Aşağıçinpolat Mahallesi’nde kaybolan çocuğun cesedi bir gün sonra bir sulama kanalında bulundu. Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Bünyamin Saruhan aniden kayboldu. Ailesi, çocuğuna ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ

Olay yerine giden jandarma ekipleri, vatandaşlarla birlikte bölgede arama yaptı. Yapılan çalışmalarda, Saruhan’ın cansız bedenine kırsal Obalı Mahallesi yakınlarında ulaşıldı. Ceset, DSİ’ye ait sulama kanalında bulundu ve otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, çocuğun sulama kanalına nasıl düştüğü ile ilgili soruşturma başlattı ve konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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