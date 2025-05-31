Çocuk Derede Bulundu, Aileye Başsağlığı

CAYKARA İLÇESİNDE KAYBOLAN 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Trabzon’un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 9 yaşında bir çocuğun cansız bedeni ortaya çıktı. Bölgenin önde gelen turistik yerlerinden Uzungöl’de ailesiyle gezdiği esnada Haldizen Deresi’ne düşen Faisal Ramzi Alshaikh için arama çalışmaları yürütüldü. Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık gibi çeşitli ilgili kurumların ekipleri, dere yatağında ve göldeki çalışmalara gönüllü bireyler de destek verdi.

CENAZE BULUNDU VE OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Çocuğun cenazesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekipleri tarafından dereye düştüğü noktadan yaklaşık 2,2 kilometre aşağıda keşfedildi. Sudaki cenaze otopsi amacıyla Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı’na iletildi. Valilikten alınan bilgiye göre, Faisal Ramzi Alshaikh’nin cenazesi akıntıya kapıldığı yerden 2 bin 200 metre aşağıda bulundu. Cenazenin tespit edilmesinin ardından Vali Aziz Yıldırım’ın, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği ile temasa geçerek durumu bildirdiği ve acılı aileye başsağlığı iletildiği belirtildi. Açıklamada, “Olayla ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Evladını kaybeden aileye sabır, olayda görev alan tüm ekiplere ise özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” denildi.

Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, cenazenin bulunduğu noktaya gelerek durumla ilgili bilgi aldı. Sapmaz, “Evladımız, düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre mesafede bir taşın altında bulundu. Bu noktada ilk olarak savcılığımızın süreci devreye girecek. Ardından ailemizin istekleri doğrultusunda cenaze işlemlerine başlanacak. Evladımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

VALİ YILDIRIM’DAN AİLEYE ZİYARET

Valiliğin açıklamasına göre, Vali Aziz Yıldırım, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına giderek çocuğun babası Abdülgani Ramzi Alshaikh’e baş sağlığı diledi. Yaşanan elim olaydan duyduğu büyük üzüntüyü dile getiren Yıldırım, olayın ilk anından itibaren yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında aileyi bilgilendirerek devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Suudi Arabistan’dan ailesiyle birlikte geziye gelen Faisal Ramzi Alshaikh, 26 Mayıs’ta dereye düşerek akıntıya kapılarak kaybolmuştu.