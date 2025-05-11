Çocuk Doğuran Annelere Memuriyete Geçiş Hakkı

HANDETERİM YÜKSEK OLAN DOĞURGANLIK ORANLARI

İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, üçüncü çocuğunu doğuran annelere devlet memurluğuna atanma hakkı tanıyan bir kanun teklifi sundu. Teklifin gerekçesi olarak, “3’üncü çocuğu yap, memuriyeti kap” sloganının toplumda yaygınlaşabileceği ifade edildi. Çirkin, bu düzenlemeyle doğurganlık oranlarının arttırılması için üçüncü çocuğun doğumuna teşvik sağlanmasını önerdi. Gerekçede şu bilgiler yer aldı: “Türkiye’nin toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 iken 2023 yılında 1,51’e gerilemiştir.”

YAŞLI NÜFUS ORANLARINI ARTIRAN EĞİLİMLER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, yaşlı nüfus oranının 2019 yılında yüzde 9,1, 2024 itibarıyla ise yüzde 10,6’ya yükseleceğini gösteriyor. Projeksiyonlara göre bu oran 2030’da yüzde 13,5, 2040’ta yüzde 17,9, 2060’ta yüzde 27 ve 2080’de yüzde 33,4’e ulaşacak. Bu durum, Türkiye’nin hızla yaşlanan bir toplum haline geldiğini ve önümüzdeki yıllarda her üç kişiden birinin 65 yaş üstünde olacağını ortaya koyuyor. Buna karşın doğurganlık oranları ise uzun süredir bir azalma gösteriyor.

ÇOCUK SAHİBİ OLMA KAYGISI VE ENGELLER

Türkiye’de çiftlerin çocuk yapmama nedenlerinin oldukça net bir şekilde belirlendiği son araştırmalara göre, artan yaşam ve barınma maliyetleri, eğitim ve sağlık sistemlerine güven eksikliği, kariyer ile annelik arasındaki uyumsuzluk, doğum sonrası desteğin yetersizliği, pahalı ve erişilemez çocuk bakım hizmetleri, işten uzak kalma kaygısı ve sosyal güvencelerin yetersizliği gibi nedenler öne çıkıyor.

KAMU GÖREVİ TEŞVİKİNİN AMACI

Bu kanun teklifi ile tanınan kamu görevine atanma hakkı, üçüncü çocuğunu doğuran kadınlar için önemli bir fırsat sunmayı amaçlıyor. Kamu güvencesine sahip olmanın sağlanması, düşük gelirli veya istihdam dışında kalan kadınların çocuk sahibi olma kararlarını doğrudan etkileyen değerli bir teşvik oluşturuyor. Teklifin kabulü, çocuk sahibi olmayı teşvik etmenin yanı sıra kadınlara sosyal ve ekonomik güvence sunarak, çocuklarının geleceği hakkındaki kaygılarını azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, kadınların sosyal güvenlik sistemine entegre edilmesi ve uzun vadede sağlıklı bir yaşlılık süreci yaşamaları da önemli bir hedef olarak öne çıkıyor.

DEMOGRAFİK DENGENİN KORUNMASI VE AİLE YAPISININ DESTEKLENMESİ

Bu düzenlemenin amacı, Türkiye’nin hızla yaşlanan nüfus yapısına karşı demografik dengeyi korumak, kadınları çalışma hayatına entegre ederek ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek ve çocuk sahibi olmayı teşvik eden bir sosyal politika meydana getirmektir. Üçüncü çocuğunu doğuran kadınlara kamu görevine atanma hakkı verilmesiyle aile yapısının desteklenmesi, toplumsal fayda sağlanması bekleniyor. Ayrıca, bu kanun teklifi, devletin aileyi ve kadını önceliklendiren yeni teşvik sistemleri geliştirme iradesini de ortaya koyuyor. Kamuoyuna yönelik kötüleştirici ve motive edici olarak “3. çocuğu yap, memuriyeti kap” ifadesi benimsenebilir. Bu slogan, doğumu teşvik eden, aile yapısını güçlendiren ve kadınların devlet güvencesiyle güvence altına alınmış bir gelecek kurmalarını hedefleyen bir sosyal vizyonu temsil ediyor.