Çocuk Hasreti Sona Erdi: Mert Ulaş

ÇOCUK HASRETİNİN SONA ERMESİ

Şanlıurfa’da 15 yıllık çocuk özlemi sona eren Abdulkadir ve Hedle Olgun çifti, Harran Üniversitesi Hastanesinde tüp bebek tedavisiyle sağlıklı bir erkek bebek sahibi oldu. Çift, yeni doğan bebeklerine doktorlarının adı olan Mert Ulaş’ı verdi. Yıllarca farklı hastanelerde tedavi gören çift, Harran Üniversitesi Hastanesini tercih ederek tüp bebek sürecine başladı.

BAŞARILI TEDAVİNİN DETAYLARI

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mert Ulaş Barut’un rehberliğinde yaklaşık iki yıl önce başlayan tedavi süreci, erkek infertilitesi tanısı konulan babaya uygulanan özel yöntemler sayesinde başarılı bir şekilde ilerledi. Çift, ilk tüp bebek denemesinde gebelik elde etti ve bu süreç sonunda dünyaya gelen bebeklerine ‘Mert Ulaş’ ismini koyarak doktorlarına duydukları minneti ifade etti.

HASTANE BAŞHEKİMİNDEN AÇIKLAMALAR

Prof. Dr. Barut, gerçekleştirilen doğumun kolay geçmediğini ve özveriyle çalıştıklarını belirtti. 38. haftada yapılan doğum, aile için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan ise bu başarı hikayesinin sadece bir ailenin sevinci olmadığını, hastanenin gücü ve ekibin yetkinliğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Kırhan, Harran Üniversitesi Hastanesi’nin bölge halkının umudu olmaya devam edeceğini ifade etti.