Çocuk Koruma Toplantısı Gerçekleşti

ÇOCUK KORUMA KANUNU VE TOPLANTISININ AMAÇLARI

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkili bir biçimde uygulanması amacıyla Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Eldivan’ın liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, çocuklara yönelik il genelinde alınan tedbirler ve diğer çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Vali Eldivan, çocuğa yönelik her türlü şiddet ve istismarın önlenmesi için il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uyum içinde çalışmasının büyük bir nitelik taşıdığını belirtti.

KORUYUCU TEDBİRLERİN TAKİBİ

Vali Eldivan, çocuklara yönelik sağlanan koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanması ve izlenmesinin, kararların alınması kadar önemli olduğunu vurguladı. Toplantı, 2025 yılı içinde yapılması planlanan faaliyetlerin paylaşılması, mevcut sorunların saptanması ve bu sorunlar için çözüm önerilerinin değerlendirilmesi ile sona erdi. Bu süreç, sorunların etkin bir biçimde ele alınmasına yönelik önemli bir adım oluşturuyor.