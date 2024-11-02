“Çocuk Maganda Kurşunuyla Hayatını Kaybetti”

MUHAMMET’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Kars’ta 6 yaşındaki Muhammet P.E., evinin önünde oynarken, düğün salonuna açılan ateşin hedefi oldu. Saldırganların silahından çıkan mermilerle vurulan Muhammet, hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti. Küçük çocuktan geriye sokakta oynadığı akülü arabası kaldı.

OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ

Soruşturma çerçevesinde olayın anına dair güvenlik kamerası görüntüleri elde edildi. Görüntülerde beyaz hafif ticari araçla düğün salonuna ateş edilmesi, düğün salonu sahiplerinin ise koşarak araca karşılık vermesi yer aldı.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, zanlıların ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda av tüfeği, çelik yelek, 2 tabanca, 300 mermi ve harddisk buldu ve bunları muhafaza altına aldı.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Muhammet Poyraz Erdağı’nın maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak Ahmet A., Mehmet A., Yakup Y., Kazım Y. ve Yusuf Y. tutuklandı.