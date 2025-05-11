Çocuk Malabadi Çayı’nda hayatını kaybetti

DİYARBAKIR’DA ÜZÜCÜ OLAY

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 15 yaşındaki Mazlum Kılıç, fotoğraf çekmek isterken Malabadi Çayı’na düştü ve hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Kılıç, çayda fotoğraf çekerken dengesini kaybedip kayalıklardan suya düştü. Olayın hemen ardından, durumun aciliyeti nedeniyle Diyarbakır ve Batman’dan AFAD, DÜAK, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda Kılıç’ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Batman itfaiyesinin Su Altı Arama Kurtarma ekibinden Mehmet Aktan, alanda yıllardır süregelen boğulma olaylarının çoğunun bilinçsizce sulara yaklaşılmasından kaynaklandığını vurguladı. “Uyarılarımız aileleredir. Kesinlikle yaz aylarında çocuklarını takip etsinler. Havuzlara göndersinler. Nehirler yüzmek için değildir” şeklinde konuştu.

DÜAK Arama Kurtarma Ekip Lideri Mehmet Turgut Tayuzak ise, “Aileye baş sağlığı diliyoruz. Umarım bundan sonra böyle vakalar olmaz. Rabbim sabır versin” ifadelerini kullandı. Bu olay, özellikle yaz aylarında su kenarında dikkat edilmesi gereken durumların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.