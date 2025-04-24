ÇOCUK MECLİSİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Terme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili çocuk meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantı, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda toplandı. Burada, Termeli çocuklar, daha güzel bir Terme ve dünya için yapılabilecek projelerin üzerinden geçti. Toplantıya, ilçedeki değişik mahallelerde yaşayan ve farklı ilkokul ile ortaokulları temsilen katılan 40 öğrenci yer aldı.

AÇILIŞ KONUŞMALARI YAPILDI

Toplantı, 6. sınıf öğrencisi Buğlem Turgut’un çocuk meclisi başkanı olarak okuduğu bildiriyle başladı. Meclis Başkanı Turgut, yaptığı açılış konuşmasında, “Bugün burada biz çocuklara söz hakkı verilmesi, bizim için çok değerli. Bu meclis, bizlere düşüncelerimizi ifade etme olanağı veriyor. Bize bu imkanı sunan herkese teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.” dedi. Çocuk meclisinden Simge Eylem Ayyıldız ise, “Bugün burada olmak çok heyecan verici. Ben okulum adına bir zeka sınıfı talep ediyorum. Hep birlikte daha eğlenceli parklar, oyun alanları ve daha renkli alanlar için düşünüyoruz. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.” diyerek görüşlerini sundu. Öğrenciler, mecliste 14 gündem maddesini oylamaya sundu ve öneriler oy birliği ile kabul edildi.

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, yaptığı konuşmada 23 Nisan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği özel bir gün olduğunu hatırlattı. “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Yarınlarımız, sizin hayallerinizle, çalışmanızla ve sevginizle şekillenecek. Atatürk sizlere çok güveniyordu, bu yüzden bu bayramı sizlere hediye etti. Bugün sizler bu Meclis’te bulunuyorsunuz. Burası milletin sesinin duyulduğu yerdir. Sizlerin fikirleri, düşünceleri bizim için çok değerli.” diye konuştu. Ayrıca, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da, “Bugün burada çocuklarımızı meclis sıralarında görmek beni çok duygulandırdı. Her birinizin gözünde o ışığı görmek, bu kentin geleceği adına bana büyük umut veriyor. Bizler, sizler için çalışıyoruz. Ama en değerlisi sizlerin fikirleri. Sizlerin önerilerini not aldık, dikkatle dinledik.” sözleriyle genç zihinlerin önemine vurgu yaptı.