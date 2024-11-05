“Çocuk Mezarında Duygusal Bir Yazı”

BEBEĞİN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak’ta birkaç gün önce uçurumun dibinde parçalanmış şekilde bulunan bebek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen otopsinin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’na götürüldü. Yapılan otopside yaklaşık bir aylık olduğu ve cinsiyetinin erkek olduğu belirlenen bebeğin cenazesi, Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından toprağa verildi.

MEZARINA “KİMSESİZ MELEK BEBEK” YAZILDI

Bebeğin mezarının üstünde konulan tahtada “Melek bebek, kimsesiz” yazdığı görülüyor. Bu trajik olayla ilgili olarak, bebeği bırakan kişiyi tespit etmek amacıyla polis ekipleri çalışmalarını devam ettiriyor. Bebeğin kimliği ve olayın detayları hakkında soruşturma sürdürülüyor.