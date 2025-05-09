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Çocuk Parkında Alkol İçip Fenalaştı!

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OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Alaplı ilçesindeki Yeni Siteler Mahallesi’nde yer alan Eyüp Yaman Çocuk Parkı’nda, Rabia A., çocuğu Ö.A.’yı öğle saatlerinde arkadaşlarıyla oyun oynaması için parka götürdü. Burada, daha önce gece alkol tüketimi yapan kişiler tarafından bırakılan bir şişedeki içkiyi su zannederek içen Ö.A., birden fenalaştı.

Diğer çocuklar, durumu hemen Rabia A.’ya iletti. Rabia A., çocuğunun durumundaki değişiklikleri fark ederek onu Alaplı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan tetkiklerde, Ö.A.’nın kan değerlerinin yükseldiği belirlendi. Rabia A., bu durumu polise bildirirken, parktaki alkol şişesini bırakan kişilere tepkisini gösterdi.

ŞİKAYET VE TALEPLER

Rabia A., çocukların daha güvenli bir ortamda oynaması için yetkililerin çocuk parklarında gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti ve ilgili kişiler hakkında şikayette bulundu. Olaydan dolayı korku yaşayan Ö.A. ise “Ben şişe gördüm, içtim. Sonra hastaneye gittik. Serum taktılar, kan aldılar. Sonra çıkardılar beni. Bir daha bilmediğim bir şeyi içmeyeceğim” şeklinde ifade verdi.

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