Çocuk Parkında Drift Yapan Sürücü Ceza Aldı

Antalya’nın Kepez ilçesinde yer alan bir çocuk parkında drift yapan sürücü ile Konyaaltı Bulvarı üzerinde ters yönden ilerleyerek trafiği tehlikeye atan başka bir sürücüye ceza kesildi. Sosyal medya üzerinden drift anlarının paylaşıldığı sürücünün, ehliyetine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Ters yönde ilerleyen araç sürücüsü ise “Tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmemek zorundadırlar.” maddesi gereğince trafik idari para cezasına tabi tutuldu. Bu durum, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Taşkın Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de sel riskine karşı önlemler değerlendirilmek üzere Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Demiryürek, doğal afet tedbirlerinin önemini yineledi.
Tunca’da Red Bull Etkinliği Yapılacak

Rize'nin Tunca beldesinde 24 Ağustos'ta düzenlenecek 15. Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği için yeni bir pist alanı açıldı. Belediye Başkanı etkinliğin turizmi destekleyeceğini vurguladı.

