Çocuk Parkında Drift Yapan Sürücü Ceza Aldı

CEZA YAĞDI

Antalya’nın Kepez ilçesinde yer alan bir çocuk parkında drift yapan sürücü ile Konyaaltı Bulvarı üzerinde ters yönden ilerleyerek trafiği tehlikeye atan başka bir sürücüye ceza kesildi. Sosyal medya üzerinden drift anlarının paylaşıldığı sürücünün, ehliyetine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

TRAFİK KURALLARINA UYMALI

Ters yönde ilerleyen araç sürücüsü ise “Tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmemek zorundadırlar.” maddesi gereğince trafik idari para cezasına tabi tutuldu. Bu durum, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.