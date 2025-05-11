Çocuk Şaka İçin Sürüklenmiş

ADANA’DA ŞAKA AMAÇLI ÇOCUĞU SÜRÜKLEME OLAYI

Adana’da 8 yaşındaki H.İ.D.’yi üzerindeki Galatasaray formasından tutup elektrikli triportörle sürükleyen üç kişi, polisin çalışması sayesinde yakalanıp gözaltına alındı. Olayın yaşandığı Yüreğir ilçesi, Dede Korkut Mahallesi’nde, çocuk yere düşürülme durumu ile ilgili detaylar netleşiyor.

GÖZALTINA ALINANLAR AİLE BİREYLERİ

Adana Valiliği’nin yaptığı açıklamada gözaltına alınan İ.T., A.S. ve K.O.’nun H.İ.D. ile akraba oldukları, bu olayın şaka amaçlı gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Açıklamada, “Olayın faili olduğu belirlenen şahıslar gerekli yasal işlemlerle birlikte muhafaza altına alınmıştır. Şahıslarla yapılan ilk görüşmede, H.İ.D. ile akraba olduklarını ve durumun şaka amaçlı olduğunu beyan etmişlerdir” denildi.

TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili tahkikat Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından sürdürülüyor. Olay, kamuoyunda endişe yaratırken, ilgili makamlardan daha fazla açıklama bekleniyor.