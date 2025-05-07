Çocuk Şarkıları Yarışması İzmir’de Gerçekleşti

ÇOCUK ŞARKILARI YARIŞMASININ FİNALİ İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİ

Olten Sanat Vakfı tarafından, Türkiye’deki çocuk şarkıları repertuvarını zenginleştirmek ve yeni yetenekler keşfetmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen “Çocuk Şarkıları Söz ve Beste Yarışması”nın final konseri İzmir’de yapıldı. Etkinlik, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yarışmaya, farklı illerden toplamda 80 besteci 110 eserle katıldı. Ön eleme sonrasında seçilen en iyi 8 eser, çocuk koroları tarafından seslendirildi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Jüri ve izleyicilerin oylarıyla, birinci seçilen eser “Merakım Çok” adlı parça oldu. Eserin sözleri ve müziği Cantekin Kafalı’ya ait. İkinci olan eser ise Mahmut Sözer tarafından bestelenen ve sözleri yazılan “Bana Bir Koyun Çizer misin?” parçası oldu. Üçüncülüğü ise Buket Tanaydın Aygen’in söz ve müziğiyle oluşturduğu “Gökkuşağı” adlı eser aldı. Dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri takdim edildi.