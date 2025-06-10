ÇOCUK ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Pendik’te bir vatandaşı bıçakla tehdit ederek darbeden bir çocuk şüpheli gözaltına alındı. Olay, Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi’nde 7 Haziran’da meydana geldi. Bankta oturan E.İ, tanımadığı üç kişi tarafından bıçakla tehdit edildi. Şüpheliler E.İ’yi darbederek, onun tespihini gasbedip kaçtı.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Olaydan sonra, polis ekipleri kamera incelemesi ve saha çalışmaları yaparak şüphelinin kimliğini belirledi. Belirlenen şüpheli E.Ç. gözaltına alındı. E.Ç. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, kimlik bilgileri tespit edilen diğer çocuk şüpheliler E.Y. ve Y.A’nın yakalama çalışmaları devam ediyor.