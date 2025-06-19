Çocuk Tekme Yedi, Baba Gözaltına Alındı

OLAYIN GELİŞİMİ

Eyüpsultan’da, bir adamın apartmanın koridorunda çocuğuna tekme atması sonucu korkunç bir olay yaşandı. Bu olayda, merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, baba polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Eyüpsultan Çırçır Mahallesi’nde meydana geldi.

AĞIR YARALANMA DURUMU

Alınan bilgilere göre, Eyüpsultan’da yaşayan Turgay T. adlı şahıs, binanın merdivenlerinde yürüyen çocuğuna ansızın tekme attı. Bu darbe ile merdivenlerden yuvarlanan çocuk ciddi yaralandı. Çocuğun çığlıklarına komşular müdahale ederek babaya tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrasında çocuğu hastaneye kaldırdı ve durumunun ağır olduğu belirlendi.

POLİSİK YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Polis ekipleri, Turgay T.’yi yakalamak için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Çocuğa tekme attığı ve yuvarlandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden belirlenen şahıs gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’da babası tarafından darbedilen kız çocuğu ile 7 kardeşinin devlet korumasına alındığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulundu.