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Çocuk Üst Geçit Asansörünü Tahrip Etti

ÇOCUĞUN SORUMSUZ DAVRANIŞI

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir çocuk, üst geçitteki asansörün aynalı camını kaldırım taşlarıyla kırarak onu kullanılmaz hale getirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenliğini ve konforunu sağlamak amacıyla çeşitli noktalara asansör ve yürüyen merdiven inşa ediyor. Ancak bu yapılar zaman zaman vandallığın hedefi olabiliyor.

OLAYIN DETAYLARI

Son olay, Darıca Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir üst geçitte yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, asansöre binen çocuk, yerden topladığı kaldırım taşlarıyla asansör kabininin aynalı camını kırdı. Kamerayı görmesine rağmen hız kesmeyen çocuk, asansörün önüne biriktirdiği taşları peş peşe fırlatarak camı tamamen parçaladı. Bu sorumsuz davranış, kamu malına ciddi zarar verirken, asansöre ihtiyaç duyan dezavantajlı grupların günlük yaşamını da olumsuz etkiledi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güvenlik önlemleri alarak asansörü kullanıma kapattı. Özellikle asansörün özel camının tedarik sürecinin yaklaşık 10 gün süreceği ve bu süre zarfında asansörün devre dışı kalacağı açıklandı.

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