Çocuk Velayeti Hakkında Şok İddia

BOSANMA SONRASI YAŞANAN BELİRSİZLİKLER

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan S.A. ve N.K., 2021 yılında evlendi. Bu evlilikleri süresince 8 ay içinde bir erkek çocuk dünyaya geldi. Ancak kısa süre sonra çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Boşanma sonrası, çocukları U.L.A.’nın velayeti annesi N.K.’ye verildi. S.A., boşanmanın ardından Bursa’da yaşamaya devam ederken, N.K. ve 2 yaşındaki oğlu U.L.A. İstanbul’a yerleşti.

ŞÜPHELİ ABONELİK SİTESİ

İddialara göre, N.K. sosyal medya üzerinde oğlu U.L.A. adına bir kanal açtı ve burada kendisine ait uygunsuz görüntüleri paylaşmaya başladı. İzlemek isteyenlerden yaklaşık 5 bin lira abonelik ücreti talep ettiği belirtildi. S.A., eski eşinin bu kanalında yalnızca cinsel içerikli videolar değil, aynı zamanda çocuğunu emzirirken çektiği görüntülerin de yer aldığını söyledi ve bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. S.A. konuya ilişkin, “Oğlumun adı verilen siteye girip baktığımda N.K., cinsel içerikli videolarını paylaştığına tanık oldum. Kendisi siteye katılmak isteyenlerden yaklaşık 5 bin lira abonelik ücreti istiyor” dedi. Ayrıca, eski eşinin bu davranışıyla 300 bin liraya yakın gelir elde ettiğini, buna rağmen kendisinden nafaka aldığını ifade etti.

NAFAKA VE HARCADIĞIM GELİR

N.K. ile yapılan telefon görüşmesinde ise, geçimini sağlamak için bu işi yaptığını belirtip, “Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum” diyerek kendini savundu. S.A. ise çocuğunun isminin cinsel içerikli sitelerde geçmesine ve sapkın görüntülerle ilişkilendirilmesine tepki göstererek, oğlunun velayetinin kendisine verilmesini istedi.