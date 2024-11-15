Çocuk Yürürken Saldırıya Uğradı

İSTANBUL AVCILAR’DA ÇOCUĞA SALDIRI

Olay, önceki akşam saatlerinde İstanbul’un Avcılar ilçesindeki Yeşilkent Mahallesi’nde gerçekleşti. Gelen bilgilere göre, bir çocuk sokaktayken evine doğru yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi aniden yanına yaklaşarak saldırıda bulundu.

SALDIRGAN KOŞARAK KAÇTI

Saldırgan, arkasından çocuğun kafasına yumruk attıktan sonra hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Şok yaşayan çocuk yere düştü ve bir süre orada kaldı. Ancak daha sonra yerden kalkarak yürümeye devam etti. Olay anları, çevredeki bir güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.