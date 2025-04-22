Çocuklar 23 Nisan’da Eğlenip Öğrendi

ETKİNLİKLER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Çocuklar, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı buldu. Sigara, alkol ve madde bağımlılığına karşı mücadelesini sürdüren Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 23 Nisan’a özel olarak çeşitli şenlik programları organize etti. Sepetçi Kasrı’nda gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli aktiviteler, çocukların katılımıyla renkli bir şekilde hayata geçirildi. Uçurtma atölyesi, spor ve sanat etkinlikleri, masal ve drama atölyeleri gibi çeşitli aktivitelerle dolu bir gün geçirildi. Katılımcı çocuklar etkinliklerde gönüllerince eğlendi.

YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİMİ VURGU YAPILDI

Etkinlikte bir konuşma yapan Yeşilay Genel Başkanı Doç.Dr. Mehmet Dinç, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Şenliğidir. Ulusal Egemenlik meselesi bizim için çok önemli. Çünkü biz de Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 105 yıldan beri çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere insanlığımızın bağımsızlığı ve egemenliği için çalışma yapıyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken bir bayram.” dedi. İstanbul’dan gelen çocukların katıldığı etkinlikte, bütün gün sürecek eğlenceli programlar sunuldu ve “Onlara yaşam becerileri eğitimi vereceğiz. Bu çalışma sadece burada kalmayacak. Türkiye’nin her yerinde 120 şubemizde bu hafta boyunca 300’ün üzerinde etkinlik organize edeceğiz” şeklinde ekledi.

FARKLI FAALİYETLER İLE ZENGİNLEŞTİRİLDİ

Başkan Dinç, etkinliklerde sunulan çeşitli faaliyetler hakkında bilgi verdi. “Burada 300’ün üzerinde öğrenci var. İlkokul ve ortaokul öğrencilerini misafir ediyoruz. Çocukların aileleri bugünü heyecanla bekliyorlardı. Farklı programlar burada mevcut. El becerileri, sportif faaliyetler, eğitimler ve sanatla ilgili çalışmalar yer alıyor. Çocuklar geldiği andan itibaren 4 saat boyunca burada gezip farklı organizasyonlara katılabiliyorlar. Ayrıca yaşam becerileri atölyemiz var. Bu atölyede, hem sağlıklarını korumak hem de bağımlılıklara karşı nasıl hayır diyeceklerine dair beceri kazandırmak için etkinlikler düzenlenecek.” ifadelerini kullandı.