Çocuklar, Anzele Parkı’nda serinliyor

SICAKLIK VE SERİNLEME YOLLARI

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Diyarbakır’da, çocuklar sıcak havadan bunalarak süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor. Serinlemek ve eğlenceli vakit geçirmek isteyen minikler, Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı’ndaki süs havuzunu doldurmuş durumda. Aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar, havuzda yüzdükten sonra beton zemine uzanarak güneşin tadını çıkarıyor.

ÇOCUKLARIN GÖRÜŞLERİ

Çocuklardan Nasif Enginses, havanın sıcak olduğunu ve herkesin yüzmeye geldiğini ifade ederek, “Su soğuk, onun için geliyoruz” diyor. Diğer bir çocuk Onur Kaya ise, “Sıcaktır, yanıyoruz. Anzele çok güzel, serinliyoruz. İnsan yanıyor, ölüyor” diyerek durumu özetliyor.