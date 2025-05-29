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Çocuklar, Atık Kıyafetleri Sergiledi

ATIK MALZEME KULLANIMIYLA ÇOCUKLAR DEFİLE YAPTI

Eskişehir’de düzenlenen Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklar, atık malzemelerden yapılmış kıyafetleri tanıttı. “Plastik Kirliliği ile Mücadele” teması ve “Çevrene İyi Bak” sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yapıldı. Etkinlikte, atık malzemelerle giysi tasarımı ve defile uygulandı. Çeşitli atölyelerde çocuklar, Sıfır Atık Projesi, atık materyallerin yeniden kullanımı ve mikroplastiklerin yarattığı kirlilikle ilgili eğitim aldı.

ÖĞRENCİLER BİLİNÇLENDİRİLDİ

Etkinlik esnasında öğrenciler, koreografiyle “Çevrene İyi Bak” yazısını oluşturdu. Bu özel an, dron ile havadan görüntülendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, yaptığı konuşmada çevre bilincinin toplumda sürekli canlı tutulması gerektiğini vurguladı. Eskişehir’de sıfır atık çalışmalarına halkın ve sanayi tesislerinin ilgisinin yoğun olduğunu belirten Çelik, şunları söyledi: “Her yıl ortalama olarak şu an içinde bulunduğumuz millet bahçesini yaklaşık 3 metre yüksekliğinde dolduracak kadar atığı ekonomimize kazandırıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla havası, suyu ve toprağıyla ilimiz, Türkiye’nin en çevreci ve en yaşanabilir şehirleri arasında en üst sıralarda yer almaktadır.”

GELİŞMİŞ BİR ÇEVRE BİLİNCİ

Çelik, vatandaşlarla iş birliği yaparak daha çevreci bir gelecek için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. “Çevrenize iyi bakın. Onu koruyun ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak üzere harekete geçin” diyerek katkıda bulunmalarını istedi.

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