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Çocuklar, Babalar Günü Sürprizi Yaptı

TAŞ OCAĞINDA BABALAR GÜNÜ SÜRPRİZİ

Düzce İl Özel İdaresinin taş ocağında görevli iş makinası operatörlerinin çocukları, babalarına unutulmaz bir “Babalar Günü” sürprizi hazırladı. Etkinlik, İl Özel İdaresi basın ekibi tarafından düzenlenerek, taş ocağındaki çalışanların çocuklarının alana getirilmesiyle hayata geçirildi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Sabahın erken saatlerinde zorlu koşullarda çalışan babalar, çocuklarını karşılarında görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu özel günde duygusal anlar yaşayan babalar, evlatlarının onlara hazırladığı küçük hediyeleri görünce mutlu oldu. Etkinlik, sadece sürpriz değil aynı zamanda bağların güçlenmesine de olanak sağladı.

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