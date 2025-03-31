Çocuklar Bayramda Vialand’a Akın Etti

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ VIALAND’DA HAREKETLİ GÜNLER YARATIYOR

Ramazan Bayramı’nın ikinci günü, çocuklar aileleriyle birlikte Vialand Tema Park’a büyük bir ilgi gösterdi. Güzel hava, ailelerin parka akın etmesini sağladı. Eyüp Sultan’da bulunan Vialand’da, büyüklerinden harçlık alan çocuklar bayramı neşeyle geçirdi. Eğlence alanlarındaki aktivitelerle bayram keyfini çıkaran çocuklar, aileleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşadı.

SU KAYDIRAĞI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Eğlence parkındaki çeşitli oyun alanları, çocukların coşkusunu artırdı. Küçük çocuklar, hem korku hem de sevinç dolu çığlıklarla eğlencenin tadını çıkardı. Havanın sıcak olması nedeniyle su kaydırağı, parktaki en popüler alanlardan biri haline geldi. Küçük misafirler, kaydırakta suyun içinden geçerek eğlenip serinleme fırsatı buldu.

ÇOCUKLARIN HEYECANI VE BEKLENTİLERİ

Zümra Yurdakul, ailesiyle birlikte Vialand’a geldiğini ve “Bayram’da burada çok güzel eğleniyoruz. Macera yoluna bindim daha sonra eğlence treninde eğlendim. En çok çarpışan arabalara binmek istiyorum” diye belirtti. Bir diğer çocuk üyesi Ravza Nur Dökmen ise, “Ben burada eğlenmeyi seviyorum. Dönme dolap gibi olan salıncaklara bindim. Bir iki yıl önce tekrar gelmiştim çok güzel geçmişti o zaman da. Daha önce binmediğim Vikingler varmış ona bineceğim. Benim için çok heyecanlı olacak” diyerek heyecanını paylaştı.