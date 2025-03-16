Çocuklar Çaldıkları Dondurmaların Parasını Ödedi

İZMİT’TE DONDURMA HIRSIZLIĞI YAŞANDI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir grup çocuk, Seka Merkez Cami’nin altında bulunan marketten 20 dondurma çaldı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve çocukların dondurmaların parasını ödedikleri belirtildi.

GÜVENLİK KAMERALARI OLAYI KAYDETİYOR

Olay, Serdar Mahallesi’ndeki markette gerçekleşti. Güvenlik kamera kayıtlarına göre, çocuklar önce marketin önünde toplanarak çevreyi kontrol etti. Daha sonra içlerinden biri gözcülük yaparken, diğer üç çocuk demir parmaklıkların arasından geçerek toplam 20 dondurma çaldı.

ÇOCUKLARDAN ÖZÜR DİLEME VE UZLAŞMA

Hırsızlık olayının ardından birkaç gün geçtikten sonra çocuklar, markete geri dönerek özür diledi. Aldıkları dondurmaların parasını ödeyen çocuklar, market sahibiyle bir anlaşma yaparak olayı tatlıya bağladı.