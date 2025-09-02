Haberler

Çocuklar Devlet Korumasına Alındı

DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDILAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir’de bir çocuğun babaannesi tarafından maruz kaldığı şiddet üzerine gereken önlemleri alarak, çocuk ve kardeşinin devlet korumasına alındığını duyurdu. Sosyal medya platformlarında bu konuya dair paylaşımlar yapılmasının ardından, Bakanlık bir açıklama gerçekleştirdi.

OLAYA HIZLI MÜDAHALE

Açıklamada, “Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Söz konusu görüntülerde şiddete maruz kaldığı görülen çocuk ve kardeşi devlet korumasına alınmıştır.” ifadesine yer verildi. Ayrıca, Bakanlık, “Bakanlık olarak davaya müdahil olup şiddet uygulayan şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” şeklinde devam etti.

