Çocuklar Güvenle Okuldan Geçebilecek

OKUL GÜVENLİĞİNE YENİ ÖNLEMLER

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde il ve ilçelerde bulunan 162 okul ile çevrelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla 192 okul sorumlusunun yanı sıra 59 ekip görevlendirdiklerini duyurdu. Çanakkale’deki okul çevrelerinde uygulanan güvenlik önlemleriyle ilgili Kenan Kurt, önemli açıklamalarda bulundu.

ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZDİR

Kenan Kurt, “Çocuklarımız her gün okul yolunda olacak ama asla yalnız yürümeyecekler. Yeni eğitim-öğretim yılında Çanakkale Merkez ve ilçelerimizde bulunan toplam 162 okulumuzda 192 okul sorumlusunun yanı sıra 59 ekip görevlendirdik” diyerek önlemlerin kapsamını belirtti. Okul giriş ve çıkışları ile öğrenci servislerini, okul çevresindeki kafe, kıraathane, oyun salonları, büfeler, parklar ve bahçeler gibi yerlerin denetimlerinin artırıldığını vurguladı.

İLETİŞİM VE KOORDİNASYON YÖNETİMİ

Kurt, güvenliğin sağlanması için Çocuk Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri koordinesinde diğer ilgili birimlerin eğitim öğretim yılı boyunca okullar ve muhtarlarla sürekli iletişimde olacağını belirtti. “Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz. Onları güvenle geleceğe hazırlamak en büyük görevimiz” sözleriyle çocukların güvenliğinin tüm emniyet personeli için ana görev olduğunu ifade etti. Yeni eğitim öğretim yılının, kıymetli öğrenciler, aileler ve değerli öğretmenler için hayırlı olmasını diledi.