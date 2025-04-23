Çocuklar Hastanede Eğitimlerine Devam Ediyor

HASTANE ORTAMINDA EĞİTİM DESTEĞİ

Sağlık sorunları sebebiyle uzun süre hastanede tedavi almak zorunda kalan çocuklar, sınıfa dönüştürülen hastane odalarında eğitimlerine devam ediyor. İstanbul Valiliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 2019 yılında başlatılan “Öğretmenim Elimi Tut” projesi, çocukların hastanede geçirdikleri süre boyunca eğitimlerinde aksamalarını önlemeyi amaçlıyor. İstanbul genelinde kamu, özel ve üniversite hastaneleri dahil olmak üzere 16 sağlık tesisinde aktif olarak yürütülen projeyle, öğrenciler hastane ortamında da okul hayatlarını sürdürebiliyor.

ÖĞRETMENLERDEN BİREBİR DESTEK

Projede görev alan öğretmenler, sınıf ortamının yanı sıra yatağından kalkamayan çocukların odalarında birebir ders vererek eğitim desteğini sürdürüyor. Bu özel sınıflar, çocuklara yalnızca akademik kazanımlar sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda moral ve motivasyon açısından da büyük katkı sunuyor. İstanbul’da uygulamanın başladığı günden bu yana yaklaşık 2 bin 500 çocuk, hastane sınıfları sayesinde eğitimlerine kaldıkları yerden devam etti.

PROJENİN AMAÇLARI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, “2019’da hayata geçirilen projenin İstanbul’da başarıyla sürdürüldüğünü” belirtti. Şehrin genelindeki hastanelerde toplamda 2 bin 500 öğrenciye eğitim verdiklerini kaydeden Güner, “Buradaki ana amacımız, öğrencilerimizin sağlıklarını iyileştirirken aynı zamanda eğitim süreçlerinde akademik olarak geri kalmalarının önüne geçmek.” dedi. Güner, hastane okullarında öğrencilerin normal okullarda gördüğü müfredatın aynısının uygulandığını vurguladı.

GELECEK İÇİN ÇALIŞMA

Bu sistemin hem hastalar hem de öğretmenler tarafından sevildiğini söyleyen Güner, “Bu süreci sadece akademik bir faaliyet olarak düşünmemek lazım. Bu bir gönül işi aslında. Hocalarımızla öğrencilerimiz arasında kurulan empati, tedavi sürecindeki çocuklarımız için çok kıymetli.” şeklinde konuştu. Odanızdan çıkamayacak durumda olan öğrencilere öğretmenlerin odalarında eğitim verdiğini hatırlatan Güner, “Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı öğretmenlerimiz hastanelerimize gelip, bu sınıflarda derslerini veriyorlar.” dedi. Projeye katkı sağlayan tüm sağlık çalışanları ve öğretmenlere teşekkür eden Güner, hastaların hem sağlıklı hem de eğitimli bireyler olarak geleceğe hazırlanması için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.