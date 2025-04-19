Çocuklar İçin Başlama Vuruşu Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİK HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü ve UEFA Çocuklar Vakfı iş birliğiyle, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerden etkilenen kız ve erkek çocuklara yönelik “Çocuklar İçin Başlama Vuruşu” temalı bir etkinlik gerçekleştirildi. TFF Malatya Bölge Müdürlüğü’ndeki antrenman sahasında yapılan bu etkinlik, 8-11 yaş arası 120 çocuğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte çocuklara Türk Milli Takımının formaları hediye edildi.

EĞİTİCİ OYUNLAR VE FUTBOL

Formalarını giyen çocuklar, TFF Bölge Antrenörü Furkan Soylu ve gönüllü antrenörler eşliğinde futbol ve eğitsel oyunlar oynadı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, etkinliğin çocukların deprem sonrası psikolojilerini düzeltmeye yönelik önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, etkinliğe katkıda bulunan TFF ve UEFA’ya teşekkür etti.

TFF Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, UEFA’nın 10. yıl kutlamaları kapsamında yürüttükleri “Umut Sahaları” projesi çerçevesinde, depremlerden etkilenen çocukların sporla yeniden bağ kurması adına bu etkinliği organize ettiklerini açıkladı. Çalışkan, “Depremlerde en çok çocuklar etkilendi. Amacımız, çocuklarımızı sosyal hayata geri kazandırmak ve eğitimli, sağlıklı bireyler olmalarını sağlamak. Tüm çabalarımız değerli çocuklarımız içindir. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum.” ifadelerini kullandı. Yapılan iki günlük etkinlik ile çocukların spor yapması ve eğlenmesi hedefleniyor.