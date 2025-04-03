Çocuklar İçin Çizgi Film Gösterimi

ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR KEYİFLİ ANLAR YAŞADI

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çizgi film gösterimi, 6-12 yaş grubundaki çocukların katılımıyla bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Çocuk Evleri Sitesi, Engelsiz Yaşam Birimi ve bağlı kreşlerden toplam 143 çocuk ve bakım personelleri etkinlikte yer aldı. Renkli sahneleri ve öğretici mesajlarıyla çocuklara eğlenceli anlar sunan film gösterimi, geniş beğeni topladı.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİME VURGU

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimleri kadar, mutlu bireyler olarak büyümeleri de bizler için çok önemli. Bu tür yapımlar, çocuklarımıza eğlenceyle birlikte arkadaşlık, yardımlaşma ve doğru davranışların önemini de anlatıyor. Bugün burada onların yüzündeki tebessüme tanık olmak hepimiz için büyük bir mutluluk” dedi. Etkinlik, çocukların sinema deneyimi kazanmasının yanı sıra sosyal becerilerinin gelişimine de katkı sağladı.

DEVAM EDEN FAALİYETLER

Organizasyona katkı sunan tüm personellere teşekkür eden Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukların gelişimini destekleyen sosyal ve kültürel faaliyetlere yıl boyu devam edecek.