Çocuklar İçin Duvar Resimleri Yapıldı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ’NDEN ANLAMLI PROJE

ÖĞRENCİLER DUVARLARI RENKLENDİ

Bingöl Üniversitesi Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı’ndaki öğrenciler, ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsamında, Solhan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar için resimler yapıyor. Birinci sınıf öğrencileri, 12 kişilik ekip ile üç hafta boyunca, her gün 4 saat çalışma yaparak hastanenin gebe okulu, emzirme odası ve çocuk servisinin duvarlarını renklendirdi.

ÇOCUKLARIN MORALİ ARTIRILIYOR

Çocukların moral ve motivasyonu için bu etkinliği düzenlediklerini söyleyen öğrencilerden İlkin Önal, “Topluma Hizmet Dersi kapsamında arkadaşlarımızla birlikte Solhan Devlet Hastanesi’nde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Proje çerçevesinde çocuk servisi, emzirme odası ve yeni açılan gebe okulu renkli çizimlerle süslendi.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yatan servis kısmına kitaplıklar yerleştirilerek mini bir kütüphane alanı oluşturuldu ve bu kitaplıklara çocuk gelişimi ile okul öncesi eğitime yönelik kitaplar konuldu. Hazırlanan kuklalar da alana eklenerek, hastanede yatan çocukların eğlenmesi ve psikolojik destek alması hedeflendi.

TEŞEKKÜR VE DESTEK

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Samet Tatlı, “Solhan Devlet Hastanemizde kısa süre önce hayata geçirdiğimiz gebe okulu ve rehabilitasyon salonu ile çocuk servisi, hastane koridorları ve acil kısmında yaptıkları duvar çizimleri için Solhan Meslek Yüksekokulu öğrencilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin emeklerine sağlık” dedi. Öğrencilerden Elif Yalnızağaç ise topluma hizmet, bilinçlendirme ve katkı sağlama konularına odaklandıklarını belirterek, çalışmada emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.