Çocuklar İçin Göz Sağlığı Çok Önemlidir

PROGRAMDA ÇOCUKLARIN GÖZ SAĞLIĞI ÜZERİNE KRİTİK AÇIKLAMALAR

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sepide Sadık, Meral Karadağ’ın moderatörlüğünde gerçekleşen İyileşme Burada Başlar programında çocuklarda göz sağlığına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Dr. Sadık, “Çocuklarda doğumdan hemen sonra göz muayenesi yapılmalı. Erken teşhis hem göz sağlığı hem de çocuğun ilerleyen dönemdeki öğrenim başarısı açısından büyük önem taşıyor” dedi.

GÖZ TEMBELLİĞİ VE ŞAŞILIK TEDAVİSİ

Sadık, göz tembelliğinin genellikle doğuştan kaynaklandığını ve bunun çoğu zaman okul çağında belirgin hale geldiğini vurguladı. “Çocuğun derslerde başarısızlığı ya da odaklanmada güçlük yaşaması göz tembelliğinin belirtisi olabilir” ifadesini kullanan uzman, aileleri, çocuklarının göz sağlığını yakından takip etmeleri ile ilgili uyardı. Tedavi süreçlerine dair bilgi veren Dr. Sadık, “Öncelikle göz tembelliğini tedavi ediyoruz. Ardından şaşılık için gerekli adımları atıyoruz” dedi.

EKRAN SÜRESİ VE GÖZ SAĞLIĞI

Küçük yaşlardaki çocuklarda göz kapatma tedavisi uygulamaları hakkında da bilgi veren Sadık, 1 yaş altı çocuklarda bu tür tedavi yöntemlerinin uygulanmadığını belirtti. Bu süreçte çocuğun yaşına ve göz durumuna göre farklı tedavi yöntemlerinin tercih edildiğini açıkladı. Ayrıca, çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çeken Dr. Sadık, “Telefon, tablet ve bilgisayar gibi ekranlara fazla maruz kalmak çocuklarda miyop riskini ciddi şekilde artırıyor. Bu nedenle ailelerin çocukların ekran süresini mutlaka sınırlandırması gerekiyor” şeklinde konuştu.