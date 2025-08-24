Çocuklar İçin Rehabilitasyon Programları Gerekir

rehabilitasyon programlarının önemi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinden (OMÜ) Prof. Dr. Koray Karabekiroğlu, çocukların işlediği suçlara hapis cezası uygulanması yerine, rehabilitasyon programlarının tercih edilmesinin daha faydalı olacağını ifade etti. Karabekiroğlu, “Bazı suç davranışlarının cezalandırılması gerekir fakat bunun makul ölçülerde yapılması önemlidir. Çocukları cezalandırmadan çok rehabilitasyon programları uygulanmalıdır” dedi. Son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye’de çocuk yaşta suç işleme oranlarındaki artış dikkat çekiyor. Bu bağlamda, ‘suça sürüklenen çocuk’ tanımının altının çizilmesi gerektiğini vurguladı.

doğru yaklaşım nedir?

Prof. Dr. Karabekiroğlu, özellikle ergenlik dönemi içerisindeki davranışlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. “Bir çocuğa yetişkinle aynı iradeyi atfetmek ve doğrudan suçlu kabul etmek doğru değildir. Dünyada iki uç yaklaşım mevcut. Bir tarafta çocukları tamamen masum kabul eden biyolojik bakış açısı, diğer yandan ise yetişkin gibi suçlu gören katı bir tutum var. Ancak dengeli bir yaklaşım benimsemek gerekir. Bazı suç davranışlarının cezalandırılması elbette gerekli, fakat bunun makul ölçülerde gerçekleştirilmesi önemlidir” şeklinde konuştu.

nörobiyolojik gelişim farkı

Çocukların nörobiyolojik gelişimlerinin yetişkinlerden farklı olduğunu dile getiren Karabekiroğlu, “Frontal korteks gelişimleri geç tamamlanır, bu nedenle karar verme ve dürtü kontrol mekanizmaları zayıftır. Çevresel etkilere karşı daha duyarlıdırlar. Örneğin Hollanda’da çocukların nörobiyolojik özelliklerine göre hukuki değerlendirmeler yapılıyor. Bu ülkelerde cezalandırmadan çok rehabilitasyon programlarına yönelmekte.” diyerek, hapis cezasının yerine rehabilitasyonun olumlu sonuçlar verdiğini belirtti. “Ceza oranlarını artırmak, bir noktadan sonra etkisiz hale gelmekte, bu da çocukların suçlu kimliğini benimsemesini hızlandırıyor ve toplumda suçun normalleşmesine yol açıyor.”

suçlu çocuklarla ilgili çözüm önerileri

Prof. Dr. Karabekiroğlu, çocuk suçluluğunu önlemek için tek bir nedene odaklanmamak gerektiğini ifade ederek, bahis konusunun biyolojik, sosyolojik ve kültürel boyutlarının olduğuna dikkat çekti. “Risk gruplarına yönelik üç aşamalı çalışmalar önemlidir: Birincisi toplumu bilinçlendirme programları, ikincisi riskli aile ve çevrelerde yaşayan çocuklara destek sunmak, üçüncüsü ise daha önce şiddet ya da suça karışmış çocuklar için rehabilitasyon programlarıdır.”

çocukları desteklemenin önemi

Karabekiroğlu, huzurlu ve güvenli bir toplum için öncelikle çocukların suça sürüklenmesini engelleyici tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. “Burada cezaların süresinden çok uygulanması, risk gruplarının belirlenmesi ve bireysel rehabilitasyon programlarının devreye alınması önemlidir. Medyanın da büyük bir rolü var. Şiddeti sürekli gündeme getirmek, ‘cezalar uygulanmıyor, toplum bozuldu’ algısı oluşturmak suçu normalleştiriyor. Bunun yerine olumlu örnekleri, rol modelleri ve başarı hikayelerini ön plana çıkarmak gerekiyor. Çocukların spor, sanat ve bilimle desteklenmesi, rehabilite edilebilecek alanların artırılması uzun vadede en etkili çözümü sağlamaktadır. Eğer 10, 20, 30 yıl sonra huzurlu bir toplumda yaşamak istiyorsak, çocukların suça sürüklenmemesi için en baştan önleyici adımlar atmalı ve gençlere umut veren bir ortam yaratmalıyız.”