Çocuklar, Kitap Okuyarak Paraşütle Uçtu

ÇOCUKLAR GÖKYÜZÜNDE KİTAP OKUDU

Hatay’da afetzede çocuklar, paraşütle ilk defa uçma deneyimi yaşadı. Yükseklerde keyifli anlar geçirerek kitap okuyan bu çocuklar, Akdeniz manzarasına karşı unutulmaz anılar biriktirdi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay’da büyük kayıplar yaşanmış, 25 bin kişi hayatını kaybetmişti. Depremin etkilerinin hissedildiği ilk anlardan itibaren Türkiye’nin çeşitli yerlerinden kurtarma ekipleri ve sağlık personeli bölgeye yönlendirilmişti.

EĞİTİMDE GÖSTERMİŞ OLDUĞU KATKI

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan 39 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Havva Aydanur Ertuğrul, afetzede vatandaşların yaşamlarını sürdürebilmeleri için çaba göstermeye başladı. Ertuğrul, çocukların eğitimine önem vererek, Ülkem Okuyor Derneği aracılığıyla çok sayıda çadır okul ve konteyner kütüphane açtı. Geçtiğimiz ay, en çok kitap okuyan ve depremde ailelerini kaybeden 10 çocuğa, Samandağ ilçesinde ilk kez uçma deneyimi yaşattı. “Havada da kitap okuyacaklar ve böylece her yerde her zaman kitap okumanın da önemine dikkat çekmiş olacaklar” dedi.

YENİ BİR DENEYİMİN HİSSİ

Yükseklerde kitap okuma deneyiminin keyfini çıkaran Cemre Şahin, “Yamaç paraşütüne geldik. Geçen ay en çok okuyanlar lisesinde olduğum için derneğimizin başkanı olan Havva hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu etkinliğe dahil etti ve çok güzel eğlendik. Yukarıda her tarafı görebiliyorduk ve kitap okuduk. Herkese tavsiye ederim” şeklinde konuştu. Diğer bir çocuk İzel Okay, “Bir sayfa bile olsa yukarıda kimsenin okuyamayacağı bir şekilde kitap okumakta çok güzel bir duyguydu” dedi.

Pilot İlker Özgüven, afetzede çocuklara gönüllü olarak yamaç paraşütü deneyimi sunduğunu belirtti. “Bizim de bir nebze desteğimiz olması açısından çocuklara yamaç paraşütü uçuşu hediye ettik ve bu durumdan biz de mutluyuz” ifadelerini kullandı. Yamaç paraşütü ile havada kitap okuma etkinliği, çocukların okumanın her yerde ve her zaman mümkün olduğunu göstermeyi hedefliyor.