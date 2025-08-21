Çocuklar Mektuplar Yazdı Gönderildi

YEŞİLCANDAN MEKTUP VAR PROJESİ HAYATA GEÇTİ

Yeşilay Kars Şubesinin başlattığı “Yeşilcandan Mektup Var Projesi” çerçevesinde, çocukların yaz tatilinde kaleme aldıkları ilk mektuplar Çorum’a gönderildi. Yeşilay Kars Şube Başkanı Gamze İlgar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Yeşilcandan Mektup Var” projesinin hayata geçirildiğini ve çocukların ilk mektuplarını yazmış olduklarını belirtti.

ÇOCUKLAR ARASINDA BAĞ KURULMASI HEDEFLENİYOR

Çocukların farklı şehirlerdeki akranlarıyla mektuplaşarak bir bağ oluşturabileceğine dikkat çeken İlgar, “Projenin amacı, çocukların yazılı olarak duygularını ifade etmelerini sağlamak, empati becerilerini geliştirmek ve güvenli bir şekilde farklı şehirdeki arkadaşlık ilişkilerini kurmalarına yardımcı olmaktır. Çocuklar, daha önce tanımadıkları Yeşilcan arkadaşlarına mektuplar yazarak onları tanımaya çalışacaklar” dedi.

DİJİTAL İLETİŞİMİN ETKİLERİ

Günümüzde iletişimin çoğunlukla dijital platformlar üzerinden gerçekleştiğine değinen İlgar, bu durumun sosyal becerilerin gelişmesini, empati yeteneğini ve hayal kurma becerisini olumsuz etkilediğini, ayrıca farklı şehirlerde yaşayan çocukların birbirleriyle iletişim kurma fırsatlarının sınırlı kaldığını vurguladı. İlgar, projenin amacının çocukların yüz yüze gelmeden de güvenli ve samimi bağlar kurabileceklerini göstermek, duygularını ve düşüncelerini ifade edebilmelerine destek olmak olduğunu ifade etti.

MEKTUP YAZMA ALIŞKANLIĞININ ÖNEMİ

Dijitalleşmenin ve ekran bağımlılığının arttığı dönemde, geleneksel mektup yazma alışkanlığının yeniden deneyimlenmesiyle birlikte duygusal bağların güçlenmesini, çocukların yazılı ifade becerilerinin gelişmesini ve düşüncelerini yaratıcı bir şekilde aktarabilmelerini amaçladıklarını belirten İlgar, projenin tüm illere ulaşmasını ve çocukların mektup arkadaşlıklarını devam ettirerek güzel dostluklar kurmalarını hedeflediklerini söyledi.