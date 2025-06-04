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Çocuklar Mezuniyet Heyecanı Yaşadı

ADANA ECZACI ODASI ANAOKULU MEZUNİYET HEYECANI

Adana Yüreğir ilçesinde bulunan Adana Eczacı Odası Anaokulu öğrencileri, mezuniyetlerini coşkuyla kutladı. Mezuniyet töreninde konuşan Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, çocukların kaliteli bir temel eğitim almalarını sağlamak amacıyla anaokulunu inşa ettiklerini belirtti.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Yalbuzdağ, bu mutlu günde çocuklarla birlikte olmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti. “Çocuklarımızın geleceğin bilim adamı, doktoru, eczacısı, mühendisi olmalarını, iyi öğretmenlerle yetişmesini, en güzel şekilde eğitim almalarını amaçladık. Böylesine pırlanta gibi çocuklarımızın iyi bir eğitimden geçtiğini görmek, bu okulu yaptırmakla çok isabetli bir iş yaptığımızı bize gösterdi.” dedi.

BOL KEP ATMAYLA KUTLAMA

Konuşmalardan sonra, mezuniyet belgelerini alan öğrenciler kep attı. Bu coşkulu an, mezuniyetin keyfini artırdı ve ailelerle birlikte unutulmaz bir gün yaşandı.

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