Çocuklar, Mustafa Kemal’i Unutmamalı

ÇOCUKLARI AĞIRLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken kendisini ziyarete gelen çocukları makamında ağırladı. Dervişoğlu, bu özel günde koltuğunu minik misafirlerine bıraktı ve onlarla keyifli anlar yaşadı.

ATATÜRK VURGUSU

Bir çocuk, “Atatürk’ü çok seviyoruz. Atatürk’e minnettarız. Bugün bizi buraya kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz” sözleriyle duygu dolu bir teşekkürde bulundu. Dervişoğlu, çocuklarla birlikte fotoğraf çektirerek, “Ben de size ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkes Atatürk’ü seviyor, Atatürk’ü alkışlasın bakalım. Atatürk’ün aydınlattığı yolda cumhuriyet savunuculuğuna devam edeceksiniz değil mi? Hem size cumhuriyeti emanet etmiş hem de TBMM’nin açılışını temsil eden Egemenlik Bayramı’nı çocuklara armağan etmiş. Dünyada çocuklarına bayram armağan eden başka bir lider yok. Onun için Mustafa Kemal’in vizyonunu doğru anlamak lazım. Onu unutmamak lazım. Unutturmak isteyenlere de onu unutturmayacağınızı hatırlatmanız lazım” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

GELECEK UMUDU

Dervişoğlu, çocukların varlığının geleceğe dair umutlarını artırdığını belirterek, “Sizlere güveniyoruz. Türkiye’nin geleceğini sizler inşa edeceksiniz” dedi. “Şimdi ilkokuldasınız ama göreceksiniz zaman çok hızlı akacak. Hepiniz devlet ve millet hizmetine koşacaksınız üniversiteleri bitirdikten sonra. İnşallah bu dönemdeki gibi olumsuzluklar da olmayacak. Mezun olur olmaz adil bir şekilde hepiniz işlerinize ve görevlerinize kavuşacaksınız” ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, ziyaretin anısına çocuklara içinde Nutuk’un da bulunduğu bir hediye seti takdim etti.