Çocuklar Ormanda Satranç Turnuvası Yaptı

OTELDE SATRANÇ TURNUVASI HEYECANI

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, hafta sonu tatili için ormanın içinde yapılan otelde aileleriyle gelen çocuklar, burada satranç turnuvasına katıldı. Farklı aktivitelerle eğlenen çocuklar, ödüllü turnuvada kıyasıya bir mücadele sergiledi. Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesindeki otelde ‘Rol Model Anne Baba’ projesi çerçevesinde İstanbul’dan gelen aileler, çocuklarıyla doğanın içinde keyifli iki gün geçirdi. Kamp ambiyansında süren hafta sonu tatilinde 58 aile, çeşit çeşit etkinliklerle stres atma fırsatı buldu. Çocuklar, ödüllü satranç turnuvasında mücadele etmeyi de ihmal etmedi.

ROL MODEL ANNE-BABALARIN ETKİSİ

Beyin Sporları Kulübü Başkanı Eyüp Araz, düzenlenen turnuvanın çocukları bir araya getirdiğini dile getirerek, “Aslında rol model anne baba. Çocuklar annelerinin babalarının aynasıdır. Onların davranışları çocuklara etki ediyor. Çocuklar doğadan uzaklaştı. Biz de çocukları turnuva ile hem doğayla buluşturduk hem de onların zihinsel gelişimine katkıda bulunmak istedik” şeklinde konuştu.

GELECEK NESİL İÇİN ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON

Otel Genel Müdürü Hakan Sevencan, hafta sonunda çocuklar için keyifli bir satranç turnuvası düzenlediklerini belirterek, “Geleceğimiz olan çocukların turnuvaya katılması ve ailelerin burada buluşması bizlere ayrı bir mutluluk verdi” ifadelerini kullandı.